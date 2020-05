Fugro krijgt eerste betaling voor verkoop belang HMN

Leidschendam - Bodemonderzoeker Fugro heeft de eerste betaling ontvangen voor de verkoop van zijn indirecte belang in Huawei Marine Networks (HMN). HMN is een samenwerkingsverband van de Amerikaanse bodemonderzoeker Global Marine Group (GMG), waarin Fugro eerder investeerde. GMG verkoopt een minderheidsbelang in HMN aan Hengtong Optic-Electric.