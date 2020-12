Analyse: keiharde ruzie Apple Facebook om ’koekjes’

Ⓒ FOTO ANP XTRA

Ruzie in Silicon Valley. Facebook is Apple in de haren gevlogen over nieuwe privacymaatregelen die de maker van de iPhone met de volgende update van zijn besturingssysteem iOS en iPadOS wil invoeren. Talloze kleinere bedrijven zullen volgens Facebook in deze zwaar gedupeerd worden, indien iPhone-gebruikers straks eerst toestemming moeten geven als apps willen meegluren bij wat ze uitspoken op hun telefoons.