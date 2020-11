Máxima eert 16.000 schoonmakers

Koningin Máxima in gesprek met en genomineerde in de Beurs van Berlage. Ⓒ Foto EPA

,,De oscars uit het zakenleven.” Dat zijn de Koning Willem I Prijzen in de woorden van voorzitter Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank. Alleen dit keer geen glamourjurken en smokings in een propvolle zaal maar enkele zakelijk geklede gasten in een bijna lege Beurs van Berlage. Nu zoveel uitreikingen van awards, sterren, diploma’s en prijzen niet doorgaan, wilden Knot en erevoorzitter koning Máxima juist doorzetten.