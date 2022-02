Analyse: Besi koos een winnaar

Financieel

Beleggersclub: wijs beloning Apple-topman Cook van $99 miljoen af

Hoewel beleggers bepaald geen reden hebben om te klagen over de prestaties van Apple, kan de komende jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van de smartphonemaker nog vuurwerk geven. Dat is als de stemming over de bonus van $99 miljoen voor Apple-topman Tim Cook aan de orde komt.