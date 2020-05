Schaarste Amerikaans vlees, ondanks oproep Trump

Dat meldde het concern deze week. Kroger-supermarkten waarschuwen klanten voor de beperkte voorraad ’vanwege de grote vraag’. Restaurantketen Wendy’s heeft in een aantal plaatsen vlees van het menu gehaald, vanwege het tekort aan vlees.

President Trump verordonneerde onlangs dat Amerikaanse slachthuizen en vleesverwerkers in de coronacrisis open moeten blijven. Hij voorzag een tekort aan vlees.

Vakbonden waarschuwden voor het grote besmettingsgevaar onder personeel dat in de slachthuizen en vleesverwerkers dicht naast elkaar werkt.

Volgens Amerikaanse vakbonden zijn sinds de uitbraak van het coronavirus zeker twintig verwerkers gesloten. Vakbonden stellen dat vijfduizend werknemers besmet zijn, twintig mensen uit de slachthuizen zouden als gevolg zijn overleden.

Consument hamstert en grijpt soms naast vlees. Ⓒ foto AFP

Bij Costco krijgen klanten vanwege het tekort voortaan nog drie pakken vlees per persoon, Kroger is zover nog niet. Maar klanten klagen daar wel over lege schappen.

Tekort eerder

Winkelcentra verwachtten voor half mei meer schaarste en flinke oploop bij de vleesschappen dankzij Amerikanen die inslaan. De tekorten zijn eerder gekomen dan marktanalisten had voorzien.

Grote vleesverwerkers van varkens, koeien en kippen voor voedselketens zoals Tyson Foods zitten nog op slot, uit vrees dat een te vroege opening zal leiden tot verdere verspreiding van het dodelijke coronavirus. Zij houden de deuren dicht ondanks de opdracht van president Trump.