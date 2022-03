Premium Het beste van De Telegraaf

Olieprijs schiet door $120, vooral schaarste aan diesel

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Schrikken aan de pomp. Ⓒ ANP / HH

Amsterdam - De prijs van ruwe olie is woensdag nog eens 5% gestegen na een verstoring van het transport van de grondstof vanuit de CPC-pijpleiding in Kazachstan. De prijsstijging wordt vrij snel doorberekend, en zet druk op bijvoorbeeld benzine- en met name dieseltarieven bij de pompstations.