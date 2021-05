Onderzoek naar handelswijze DNB bij faillissement Conservatrix

Dat meldt demissionair minister Hoekstra (Financiën) aan de Tweede Kamer. Hij stelt een commissie van twee personen aan om het onderzoek te doen. Het gaat om Pauline van der Meer, die werkt voor onder meer EY en de AFM, en Roelof Konterman, commissaris bij het Erasmus MC en de Griekse verzekeraar Interamerican.

De commissie gaat onderzoek doen naar de handelswijze van DNB en Financiën rond Conservatrix. De levensverzekeraar uit Baarn ging eind vorig jaar failliet. De kritiek op DNB brak los, na een door de toezichthouder afgedwongen overdracht van de portefeuille van Conservatrix aan de Amerikaanse durfinvesteerder Eli Global van Greg Lindberg in 2017.

Van der Meer en Konterman moeten in elk geval bekijken of DNB en Financiën de afgelopen jaren ’adequaat’ hebben gehandeld, ze het ’wettelijk kader correct hebben toegepast’ en of dat wettelijk kader nog wel toereikend is.