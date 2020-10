Goede voortgang met overnamebod Altice

Next, dat al een belang heeft van ruim 73 procent in Altice, en de overnameprooi zelf verwacht dat de overname in het eerste kwartaal van volgend jaar rondkomt. Die verwachting is niet veranderd sinds het bod vorige maand werd gedaan. Als de overname rond is, verdwijnt Altice waarschijnlijk van de Amsterdamse beurs.

Overigens is er ook kritiek van aandeelhouders op het overnamebod. Hedgefonds Lucerne Capital vindt het bod veel te laag en verwijt Next te willen profiteren van de koersdaling ten tijde van de coronacrisis.