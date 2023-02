Gat tussen budget consument en vraagprijs occasion stijgt explosief

Dat blijkt uit data van online autoplatforms Gaspedaal.nl en AutoTrack op basis van gemiddelde zoekprijs van autokopers en gemiddelde prijs de verkopers vragen. Het budget dat consumenten willen besteden is in een half jaar tijd juist gedaald van €19.269 naar €18.974, terwijl de vraagprijs in diezelfde periode is gestegen van €21.739 in juni 2022 tot €24.332. Het verschil tussen beschikbaar budget en vraagprijs is daardoor opgelopen van €2470 naar €5358.

Diesel is uit de gratie. In januari 2023 werd er 40% minder vaak naar een dieselauto gezocht dan afgelopen juni. Naar auto’s op benzine (+1,45%) werd wel iets vaker gezocht. Opvallend is de stijging in de zoekacties naar elektrische auto’s, waaruit blijkt dat de tweedehands autokoper ondanks de nog gebrekkige beschikbaarheid van occasions de stekkerauto al omarmd. Er werd 5,6% vaker gezocht naar een volledig elektrische auto en het aantal zoekopdrachten voor hybrides lag in januari dit jaar 16,85% hoger dan afgelopen juni.

Volkswagen populairst

Waar de Peugeot 208 in 2022 de best verkochte nieuwe auto in Nederland was, zocht van de consumenten die een occasion willen slechts 0,7% naar dit model. Daarmee moet deze Franse auto 23 modellen voor laten gaan op de tweedehands markt. Volkswagen Golf en Volkswagen Polo blijven verreweg de meest gezochte auto’s.

Qua kleur is zwart (27,8%) verreweg het populairst. Van de zoekopdrachten is 76,8% zwart, wit, grijs, blauw en zilver.