Nikkei klimt ruim 7 procent na steunmaatregelen

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, sloot met een winst van 7,1 procent op 18.092,35 punten. Een dag eerder won de Nikkei al 2 procent. Japan staat naar verluidt op het punt om omgerekend 128 miljard euro in de economie te pompen om de coronacrisis in te dammen. Ook de Bank of Japan zou klaarstaan met extra stimuleringsmaatregelen.

Bij de bedrijven maakte zwaargewicht SoftBank een koerssprong van 18 procent. De Japanse telecomreus en techinvesteerder gaat zijn schuldenlast het komende jaar met zo'n 38 miljard euro terugbrengen. Het bedrijf gaat de komende vier kwartalen bezittingen van de hand doen en eigen aandelen inkopen.

Azië

Ook elders in de Aziatische regio gingen de aandelenbeurzen vooruit. De Hang Seng-index in Hongkong dikte tussentijds 3,4 procent aan. Chinese technologiebedrijven als Tencent waren in trek. De Kospi in Seoul kreeg er 6,7 procent bij en werkte daarmee het verlies van een dag weg. In Sydney sloot de All Ordinaries 4,2 procent hoger. De Australische centrale bank kondigde aan voor omgerekend 2,2 miljard euro aan staatsobligaties op te kopen als onderdeel van het stimuleringsprogramma voor de economie.

De beursgraadmeter in Shanghai hield de winst beperkt tot 0,6 procent. China vreest voor een nieuwe uitbraak van het coronavirus door zieke reizigers. Peking heeft strenge maatregelen genomen om reizigers die het land in willen tegen te houden, te testen en in quarantaine te plaatsen.