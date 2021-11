Economie weer boven niveau van voor coronacrisis

De economie groeide in het derde kwartaal met 1,9 procent vergeleken met het kwartaal daarvoor. In de maanden april, mei en juni werd nog een kwartaalgroei van 3,8 procent geboekt. Vooral bestedingen van consumenten zorgen voor de aanhoudende groei van de Nederlandse economie.

„Het bruto binnenlands product lag in het derde kwartaal voor het eerst sinds het uitbreken van de coronacrisis hoger dan ervoor”, aldus het CBS. Dat onze economie nu iets boven het niveau van eind 2019 ligt, betekent overigens niet dat alle economische schade daarmee is goedgemaakt.

Investeringen dalen

Opmerkelijk genoeg gingen in het derde kwartaal opnieuw de investeringen omlaag, met 2,7 procent. In het vorige kwartaal daalden die ook al. Ondernemers zijn nog altijd terughoudend om grote investeringen te doen, ook al blijkt uit de vertrouwenscijfers dat de meeste bedrijven optimistisch zijn over de toekomst.

Vergeleken met een jaar geleden doet de economie het veel beter. Toen kreeg die harde klappen door de coronacrisis. In het derde kwartaal was de economie 5 procent groter dan een jaar eerder. De lockdowns hadden in 2020 een veel groter effect dan in dit jaar.

Uitgeven

Dankzij alle versoepelingen in de zomer konden consumenten weer vrijelijk uitgeven. En dat deden ze dan ook: „Zij gaven vooral meer uit aan horeca, recreatie en cultuur, vervoer en communicatie en aan kleding”, aldus het CBS. „Zo was de horeca weer toegankelijk tot middernacht. Ook werd in het derde kwartaal gesport en mocht daarbij publiek aanwezig zijn.”

Volgens het CBS waren ondernemers in oktober positiever dan in september. Daarentegen zagen consumenten het iets somberder in dan een maand eerder, aldus het CBS. „Het consumentenvertrouwen lag ook onder het langjarige gemiddelde.”