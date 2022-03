FNV voorspelt meer acties in winkelstraat: ’30% personeel kan niet rondkomen’

Premium Geld

Kopzorgen op werkvloer: reiskosten zware last bij werknemer

Eén op de vijf Nederlanders zegt dat hij of zij financieel in de problemen dreigt te komen door de reiskosten naar het werk. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 1700 werknemers in opdracht van salarisverwerker Visma Raet. Bijna één op de drie wil daarom weer vaker thuis gaan werken. Anderen over...