Amsterdam passeert Londense City als financieel centrum

Vooral Nederland pakt transacties op die verloren zijn gegaan door Brexit, het recente vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Dat meldt de Financial Times donderdag op zijn voorpagina. In januari bleek al dat Amsterdam nummer 1 was geworden in aandelen.

Op beurs Euronext en bij de Nederlandse tak van beurs CBOE Europe en Turquoise werd in januari gemiddeld € 9,2 miljard per dag verhandeld. Dat was meer dan een verviervoudiging ten opzichte van december.

De stijging liep parallel aan de daling van handelsvolumes in Londen €8,6 miljard, waardoor het Verenigd Koninkrijk zijn historische positie als de belangrijkste hub voor de Europese markt verloor, zo blijkt uit gegevens van beursbedrijf CBOE Europe.

Brexit

De verschuiving komt door het verbod op in de EU gevestigde financiële instellingen om handel te drijven in Londen, nadat bij de Brexit-scheiding Brussel niet heeft erkend dat Britse beurzen en hun handelsplatforms dezelfde status hebben als de Europese.

Zonder deze zogenaamde gelijkwaardigheidsclausule - om grensoverschrijdende handel te vergemakkelijken - was er een verschuiving ter waarde van €6,5 miljard aan deals naar de EU sinds eind vorig jaar.

Dat bedrag vormt ongeveer de helft van de hoeveelheid transacties die Londense banken en makelaars normaal zouden afhandelen, meldt de Financial Times.

Analisten zeggen dat de overdracht niet betekent dat duizenden banen Londen gaan verlaten. Voor de Britse schatkist is het wel een aderlating. Financiële dienstverleners droegen vorig jaar bijna £76 miljard aan belasting af.

„Het is symbolisch dat Londen zijn status als de bakermat van de EU-aandelenhandel heeft verloren”, aldus een analist. Maar er blijven kansen genoeg voor Londen, stelt hij tegen de FT.

Kostenzorgen

„Fondsbeheerders zullen zich meer zorgen maken over de mate waarin liquiditeit beschikbaar is en over de kosten van het plaatsen van een transactie, dan of die order wordt uitgevoerd in Londen of Amsterdam”, voegt hij toe.

Toch maakt de grote verhuizing van de aandelenhandel naar Amsterdam de stad tot een van de vroege winnaars van de Brexit, concludeert de Financial Times.

Sinds het begin van het jaar heeft Amsterdam ook activiteit aangetrokken op de markten voor swap-derivaten en in staatsschuld, die normaal gesproken voor de Brexit in Londen zouden hebben plaatsgevonden.

CBOE Europe start in de eerste helft van het jaar met een derivatenhandel in Amsterdam. De in de VS gevestigde Intercontinental Exchange is ook van plan om de voor $1 miljard per dag verhandelde markt voor CO2-emissiehandel naar Nederland te verplaatsen. Maar de clearing-desk blijft in Londen.