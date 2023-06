Handel certificaten Triodos weer van start

De prijs die houders van de stukken kunnen krijgen, is op het nieuwe, externe handelsplatform waarschijnlijk wel een stuk lager dan in het oorspronkelijke systeem. Eind 2021 werd de waarde ’bij benadering’ verlaagd van €84 tot €59 per stuk. Tegen de duurzame bank die de stukken had verkocht aan 40.000 klanten zijn inmiddels honderden rechtszaken gestart in Nederland, België en Spanje omdat de stukken zo lang onverkoopbaar zijn en een flink deel van hun waarde hebben verloren..

De Ondernemingskamer wees eerder dit jaar een verzoek voor een onderzoek af, maar de weg naar schadevergoeding is volgens de stichting die de zaak aanspande nog open. Ook rechters in Spanje hebben in sommige gevallen Triodos veroordeeld tot het vergoeden van de schade.

Hogere winst

Triodos maakte eveneens bekend dit jaar een ’substantieel hogere nettowinst’ te boeken over het eerste halfjaar. De resultaten over de eerste zes maanden van 2023 worden op 17 augustus bekendgemaakt.