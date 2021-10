Premium Het beste van De Telegraaf

Wooncoöperaties zijn druppels op gloeiende plaat

Door Pieter van Erven Dorens en Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

De familie Jellema huurt een van de 2-onder-een-kappers in het dorp Wûns waar nog volop gewerkt wordt. Ⓒ Anne van der Woude

Een aantal gemeenten zet in op wooncoöperaties om de woningschaarste aan te pakken. Het is echter een druppel op de gloeiende plaat van het tekort van minstens 330.000 huizen, omdat deze initiatieven in de praktijk veel tijd nodig hebben om van de grond te komen, als dat al lukt. Wie springt dan wel in het gat om betaalbare huisvesting te bouwen?