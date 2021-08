AEX beperkt schade met opleving Takeaway; TKH steelt show

De AEX-index noteert rond tien uur 0,3% lager bij een stand van 767,50 punten. De Midkap-index dikt 0,2% aan op 1091,2 punten.

Elders in Europa moesten de beurzen licht terrein prijsgeven. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,6%.

In de Aziatische regio gingen de belangrijkste aandelenmarkten dinsdag omlaag. De Nikkei in Tokio eindigde 0,4 procent in de min. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,5 procent lager door forse koersverliezen bij grote Chinese internetbedrijven als Alibaba en Tencent.

Wall Street wist maandagavond het verlies wet te werken na de somberheid over de Chinese groei. De Dow en de S&P scherpten daarbij de pieken weer aan.

Prosus in achterhoede

In de AEX gaat Prosus (-4%) weer gebukt onder de uitverkoop bij de Chinese techreuzen en Tencent in het bijzonder, waar de techinvesteerder een groot belang in heeft.

Unibail-Rodamco-Westfield zit eveneens in de achterhoede met een verlies van 1,5%. Philips heeft ook een mindere dag en zakt 0,9% weg.

ING kijkt aan tegen een verlies van 0,2%. Het is de favoriete bank in de Benelux bij Morgan Stanley.

Just Eat Takeaway koerst na een lagere start 1,4% hoger. Het maaltijdbezorgingsbedrijf investeerde in de afgelopen verslagperiode flink na de overname van het Britse Just Eat, die in april werd afgerond. Ook het Amerikaanse Grubhub, dat in juni definitief werd overgenomen, droeg bij aan het forse verlies. De omzet van het concern steeg wel hard en het bedrijf verwacht dat het dieptepunt verliezen al is geweest.

Ahold Delhaize boekt een winst van 1,2%.

TKH blinkt uit met een koerssprong van 6,5%. Het techbedrijf zag de omzet en de winst in de eerste jaarhelft stijgen dankzij de verbeterde marktomstandigheden.

Voor ABN Amro hebben beleggers 1,4% meer over. Analisten van Morgan Stanley schroefden hun aanbeveling voor het bankconcern op.

