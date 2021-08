AEX houdt winst vast, sluit boven 770 punten

De AEX-index noteert na dit cijfer uiteindelijk net 0,13% hoger bij een stand van 771,20 punten. De Midkap-index dikt 0,4% aan tot 1093,8 punten.

,,Volumes liggen laag, duidelijk onder het twintigdaags gemiddelde”, zegt handelaar Daam-Martijn van Holst van ABN Amro Oddo over de appetijt onder beleggers.

De beurs in Frankfurt verliest een fractie, Parijs laat 0,4%, liggen. Londen krijgt er 0,3% bij, deels met dank aan mijnbouwers, maar mijnbouwer BHP verloor in de middag bijna 7%.

In de Aziatische regio gingen de belangrijkste aandelenmarkten dinsdag omlaag.

Wall Street koerst met duidelijk verlies, de Dow verliest ruim 300 punten, een min van 1%. In de Nasdaq raken beleggers de fondsen alleen met 1,3% korting ten opzichte van gisteren kwijt.

Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Noesis Capital Management, benadrukt dat vooral in Amerika de recordjacht onverminderd doorzet. Hij wijst er op dat vanmiddag de detailsverkopen in de VS van belang zijn voor het sentiment.

„Ondanks de forse terugval van het Amerikaanse consumentenvertrouwen is naar verwachting deze trend niet terug te zien in de winkelverkopen mede doordat de hulpprogramma’s van de overheid nog steeds steun bieden.”

Hoewel de opmars bij de AEX even een halt is toegeroepen, gaat Schutte er niet vanuit dat een grotere correctie in het verschiet ligt. „Zeker zolang het aandeel van het zwaarwegende index-fonds ASML op peil blijft, ligt er steun onder de AEX. Verder zal met het einde van het cijferseizoen in zicht de blik steeds meer uitgaan naar de bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole later deze maand. De verwachting is dat er daar meer duidelijkheid komt over de agenda voor de afbouw van de monetaire stimulering in de VS.”

Prosus in achterhoede

In de AEX is Prosus (-3,2%) bij het slot opnieuw weer gebukt onder de uitverkoop bij de Chinese techreuzen en Tencent in het bijzonder, waar de techinvesteerder een groot belang in heeft, aldus Van Holst van ABN Amro Obbo.

Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield zit eveneens in de achterhoede met een verlies van 2%.

ING kijkt aan tegen een verlies van 0,9%. Het is de favoriete bank in de Benelux bij Morgan Stanley. Aegon ziet 1,4% van de koers verdampen. De verzekeraar zat vorige week nog stevig in de lift. Bij de midkapfondsen verliest ABN Amro 0,2% waarde.

Just Eat Takeaway koerst 2,5% hoger. Het maaltijdbezorgingsbedrijf investeerde in de afgelopen verslagperiode flink na de overname van het Britse Just Eat. Ook de inlijving van het Amerikaanse Grubhub droeg bij aan het forse verlies. De omzet van het concern steeg wel hard en het bedrijf verwacht dat het dieptepunt verliezen al is geweest.

Volgens Schutte vielen de cijfers duidelijk tegen. „Vooralsnog was met de heropening van economie nog weinig in te merken in de omvang van het aantal bestellingen. Maar dat is veranderd.”

Ahold Delhaize boekt als alternatief in retail een winst van 1,9% en ontloopt het drama in Amerikaanse retailfondsen van vanmiddag.

Financials Aegon, ING en ASR verliezen tussen 0,4% en 1,4% voor de Haagse verzekeraar na een sterke vorige week.

Midkapper TKH blinkt uit met een koerssprong van 8,5%. Het techbedrijf zag de omzet en de winst in de eerste jaarhelft stijgen dankzij de verbeterde marktomstandigheden.

Voor ABN Amro hebben beleggers 0,5% minder over na een grotere winst bij de start. Analisten van Morgan Stanley schroefden hun aanbeveling voor het bankconcern op.

Hekkensluiter Air France KLM zet een daling in met een verzwakking van 0,6%.

