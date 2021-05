Inflatiezorg kan opmars AEX niet stuiten

De AEX stijgt 0,6% bij 698,9 punten. Donderdag sloot de hoofdindex nog met 0,08% verlies, deze week stevent de index af op bijna 2,8% verlies.

De AMX noteert 0,9% koersoploop bij 1045,2 punten.

Elders in Europa sterkken beurzen ook aan. De Britse FTSE 100 stijgt met 0,8%, de Duitse DAX wint ook 0,8%, de Franse CAC 40 wordt 0,5% duurder.

In Azië winnen de grote handelsplaatsen. De Nikkei pakt 2,3%. Bij autobouwer Toshiba is zijn onderdeel Toshiba Tec, dat kassasystemen en kopieerapparaten maakt, gehackt door DarkSide, de groep die ook de Colonial Pipeline in de VS sabotteerde.

New York naar winst

In New York start de Dow Jones met 200 punten winst. Op de agenda staan onder andere cijfers van de Amerikaanse import en industriële productie.

Bestuurders van de Federal Reserve temden donderdag met uitspraken vrees op de markt dat het stelsel van centrale banken ingrepen nodig zouden vinden. Fed-bestuurder Bullard zegt deze zomer een „zeer sterke” arbeidsmarkt te verwachten. Dat leidt tot meer inflatie. Maar hij „wil het beleid in een crisis niet wijzigen”.

De VIX- of volatiliteitsindex, barometer van beweeglijkheid op de beurzen, zakte direct 20% tot bijna 22 indexpunten.

De rentevergoeding voor de 10-jarige Amerikaanse staatsobligatie daalt vandaag enkele basispunten tot 1,637%, de Nederlandse tegenhanger dobbert rond 0,035%.

’Inflatie beperkt’

,,De inflatie loopt door enkele tijdelijke factoren wat op, maar van een structurele toename is geen sprake”, verduidelijkt hoofd beleggingsstrategie Ralph Wessels van ABN Amro. ,,Daarvoor is er nog een te grote achterstand bijvoorbeeld in Europa in het opvullen van vacatures op de arbeidsmarkt. Er is geen krapte in de VS, ook andere basisfactoren wijzen nog niet op een structurele stijging.”

Beleggers moeten voorlopig werken met een „niet zo’n eenduidig beeld op de financiële markten als je wat meer inzoomt”, zegt hij. Meer inflatie is bijvoorbeeld slecht voor tech-aandelen: hun contant gemaakte toekomstige winst zakken. ,,Maar veel techaandelen zijn recent fors afgestraft”, stelt Wessels over de winsten bij Nederlandse techfondsen. ,,En de tekorten aan chips spelen hen in de kaart.”

De euro is 0,2% duurder bij $1,2107.

Tesla verrast

In de cryptomarkt schoot dogecoin bijna 30% omhoog, na steun van Tesla-topman Elon Musk. Bitcoin koerst daarentegen 3,3% lager bij $49.559.

De Europese Centrale Bank brengt vandaag met zojuist vrijgegeven notulen van zijn beleidsbijeenkomst op 21 en 22 april een geforceerd sombere stemming naar de markt, oordeelt marktanalist Robbert Manders van broker IG.

„Ze kijken daar met een wel héél dikke zonnebril naar de economie. Beleggers zien dat totaal anders”, zegt hij. ,,Daar zit toch als motivatie achter dat de ECB niet te snel willen stoppen met het verlenen van steun aan de markten.”

Coronazorgen

Tegelijkertijd zijn er zorgen over de Indiase variant van het coronavirus, die ook in het Verenigd Koninkrijk uitbreidt. India telt vandaag nog eens 343.144 nieuwe besmettingen volgens data van het Johns Hopkins Institute, en 4000 doden. Wereldwijd zijn er 161 miljoen besmettingen.

Bij de hoofdfondsen leidt ING met 2% stijging. Verzekeraar NN Group haakt met 2% koersstijging aan.

Shell profiteert met 1,6% stijging ook van de toch weer opgelopen prijs (+1,5%) van Noordzeeolie.

Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield gaat 1,5% hoger. Chiptoeleverancier Besi wint 0,9%, chipmachinemaker ASML krijgt 1,1% meer en halfgeleider ASMI verdient dik 1%.

KPN wint 0,3%. Het telecomconcern mag voor de aanleg van glasvezel met pensioenbeheerder APG een joint-venture doorzetten, meldt de Autoriteit Consument en Markt.

Techfonds Adyen daalt 2,1%. Prosus, dat belegd is in het inzakkende Alibaba, houdt een fractie verlies. Het krijgt indirect een tik van een serie afwaarderingen vandaag voor het Chinese internetbedrijf in de VS. Maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway zakt 1,7%.

Basic-Fit sterkt aan

In de Midkap keert ABN Amro terug bij de winnaars (+2,8%). Zij leidt voor Pharming (+2,5%). Air France KLM veert 1,6% op, aandeel PostNL pakt er nog eens 1,4% bij.

Onderin ging offshorereus Boskalis Westminster (-0,7%) met roestvaststaalmaker Aperam (-0,4%) ex-dividend.

Biotechfonds Galapagos daalt 0,9%.

Investeringsfonds Value8 (-0,3%) breidt zijn kapitaalbelang uit tot 27,76% met stemrecht in automatiseerder Ctac.

Vandaag noteert de Spac, of blanco cheque-bedrijf op zoek naar een tech-onderneming, Hedosophia in Amsterdam, de vierde dit jaar. Het fonds staat 1,9% hoger. Hedosophia wil €460 miljoen ophalen met de uitgifte van 46 miljoen aandelen van €10 per stuk. Het fonds wordt geleid door Ian Osborne, die eerder investeerde in ruimtetoerismebedrijf Virgin Galactic.

