Opgewekte AEX sluit boven 700 punten

De AEX-index sloot 1,3% hoger op 703,33 punten. De AMX klom 1,3% naar 1049,39 punten.

Elders in Europa zaten de beurzen ook in de lift. De Britse FTSE 100 steeg 1,2%, de Duitse DAX won 1,4%, de Franse CAC 40 zat 1,5% in de lift.

New York naar winst

In New York startte de Dow Jones-index met 200 punten winst. Amusementsconcern Disney viel echter uit de toon.

Bestuurders van de Federal Reserve temden donderdag met uitspraken de vrees op de markt dat het stelsel van centrale banken ingrepen nodig zouden vinden. Fed-bestuurder Bullard zegt deze zomer een „zeer sterke” arbeidsmarkt te verwachten. Dat leidt tot meer inflatie. Maar hij „wil het beleid in een crisis niet wijzigen”. De VIX- of volatiliteitsindex, barometer van beweeglijkheid op de beurzen, zakte direct 20% tot bijna 22 indexpunten.

’Inflatie beperkt’

,,De inflatie loopt door enkele tijdelijke factoren wat op, maar van een structurele toename is geen sprake”, verduidelijkt hoofd beleggingsstrategie Ralph Wessels van ABN Amro. ,,Daarvoor is er nog een te grote achterstand bijvoorbeeld in Europa in het opvullen van vacatures op de arbeidsmarkt. Er is geen krapte in de VS, ook andere basisfactoren wijzen nog niet op een structurele stijging.”

Beleggers moeten voorlopig werken met een „niet zo’n eenduidig beeld op de financiële markten als je wat meer inzoomt”, zegt hij. Meer inflatie is bijvoorbeeld slecht voor tech-aandelen: hun contant gemaakte toekomstige winst zakken. ,,Maar veel techaandelen zijn recent fors afgestraft”, stelt Wessels over de winsten bij Nederlandse techfondsen. ,,En de tekorten aan chips spelen hen in de kaart.”

Tesla verrast

In de cryptomarkt schoot dogecoin bijna 30% omhoog, na steun van Tesla-topman Elon Musk. Bitcoin koerste daarentegen 3,3% lager bij $49.559.

De Europese Centrale Bank (ECB) bracht vandaag met zojuist vrijgegeven notulen van zijn beleidsbijeenkomst op 21 en 22 april een geforceerd sombere stemming naar de markt, oordeelt marktanalist Robbert Manders van broker IG.

„Ze kijken daar met een wel héél dikke zonnebril naar de economie. Beleggers zien dat totaal anders”, zegt hij. ,,Daar zit toch als motivatie achter dat de ECB niet te snel willen stoppen met het verlenen van steun aan de markten.”

Tegelijkertijd zijn er zorgen over de Indiase variant van het coronavirus, die ook in het Verenigd Koninkrijk uitbreidt. India telt vandaag nog eens 343.144 nieuwe besmettingen volgens data van het Johns Hopkins Institute, en 4000 doden. Wereldwijd zijn er 161 miljoen besmettingen.

Koerssprong KPN

Bij de hoofdfondsen knalde KPN ruim 3% omhoog, om vervolgens terug te zakken tot een winst van 1,5%. Het telecomconcern kwam begin deze maand in het nieuws, omdat het afzonderlijke overnamepogingen van de investeerders EQT en KKR had afgewezen. Maar nu deden wederom geruchten de ronde dat EQT alsnog werk zou willen maken van een overname van KPN. KPN gaf vanmiddag geen commentaar.

„Het zijn waarschijnlijk speculanten die de koers van KPN omhoog zetten”, zei vermogensstrateeg Richard Abma (OHV). „Het aandeel bleef vandaag wel in de bandbreedte waarin we het aandeel de afgelopen weken hebben zien bewegen.”

Winkelvastgoedfonds Unibail (+3,7%) was de grootste stijger in de AEX. Chipmachinefabrikant ASML werd 3% duurder. Shell (+2,5%) profiteerde van de oplopende olieprijs.

Wolters Kluwer pluste 0,6%. De informatie- en dataleverancier neemt het Amerikaanse Vanguard Software over. Wolters Kluwer betaalt omgerekend ruim €90 miljoen in contanten voor het softwarebedrijf dat gespecialiseerd is in op de cloud gebaseerde planningsoplossingen. Vanguard was vorig jaar goed voor een omzet van $7,2 miljoen.

Betalingsdienstverlener Adyen (-0,3%) was een achterblijver bij de hoofdfondsen. Staalfabrikant ArcelorMittal leverde ook 0,3% in.

Air France KLM omhoog

In de Midkap was Air France KLM de koploper. Het luchtvaartconcern ging 3,6% omhoog.

