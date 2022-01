Premium Het beste van De Telegraaf

Boer&Croon beklinkt met partnersvergadering overname headhunter Vanderkruijs Koppensnellers samen bos in

Door Menzo Willems Kopieer naar clipboard

Boer&Croon-topman Eelco Koehoorn met de nieuwe Vanderkruijs-partners Dorothea van Rijnen (m.) en Eugénie van Leusen.

De partners van Boer&Croon en Vanderkruijs gingen even het vergaderzaaltje in het Amsterdamse hotel Jakarta uit om op de overname te proosten in het kleine regenwoud in de lounge.