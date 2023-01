Premium Het beste van De Telegraaf

Overstap naar nieuw stelsel legt extra druk op pensioenen: zo staat uw fonds er voor

Door Willemijn van Benthem Kopieer naar clipboard

Er verandert van alles onder de Wet toekomst pensioenen, waardoor er ook voor de pensioengerechtigden weer flink wat valt bij te lezen en leren. Ⓒ FOTO 123RF

De paaseieren liggen al in de winkel, maar zoals het gezegde luidt: eet die nog niet op Goede Vrijdag. Dat geldt ook voor pensioenfondsen. Ze hebben in 2022 flink kunnen uitdelen door de pensioenen van deelnemers te indexeren, maar het wordt dit jaar een stuk spannender. „De grootste stress”, meent actuaris Agnes Joseph van Achmea, „is of de koopkracht kan worden bijgehouden. En die stress ligt vooral bij de deelnemers.”