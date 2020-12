Tegenvaller: lustopwekkers vallen onder hoog btw-tartief

Over natuurlijke erectiepillen moet 21% btw worden betaald, vindt de Hoge Raad. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP XTRA

Amsterdam - Als je het in je lichaam stopt, is het voedsel en dan valt het onder het lage btw-tarief van 9%. Met deze redenering kwam de producent van verschillende lustopwekkende producten er uiteindelijk toch niet. De Hoge Raad heeft nu bepaald dat een ’herbal popper’ of een natuurlijke erectiepil definitief geen voedsel is.