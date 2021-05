EU-toekomstconferentie moet ook gaan over ’mínder Europa’

„Als je de burgerij vraagt mee te praten, moet je ook bereid zijn het verdrag open te breken”, zei ze tegen topambtenaar Wilm Geurts, die het kabinet vertegenwoordigde. „Anders heeft het geen zin om ze mee te laten praten.”

Sneller

Wilm Geurts, die binnenkort van Buitenlandse Zaken naar Sociale Zaken overstapt, onderstreepte dat het kabinet liever wetswijzigingen heeft omdat die sneller gaan dan verdragswijzigingen.

PvdA-europarlementariër Vera Tax. Ⓒ FOTO Europees Parlement - Alain Rolland

Sommige besluiten kunnen echter alleen per verdragswijziging. Als voorbeeld gaf Vera Tax de maandelijkse, geldverslindende verhuizing van het Europees Parlement van Brussel naar Straatsburg: „Over het nut daarvan krijg ik de meeste vragen van mijn achterban”, verzuchtte de oud-wethouder van Venlo. „Nou, ik kan het ze niet uitleggen. Ik hoop dat dit verhuiscircus op de conferentie naar boven komt. Dan mogen Frankrijk en Duitsland het uitleggen.”

Verhuiscircus

Tweede Kamerlid Laurens Dassen van de pan-Europese partij Volt was het volledig met haar eens.„Het is zoveel Europese burgers een doorn in het oog. Als straks uit de conferentie komt dat zij van dat verhuiscircus af willen, dan zal de Franse regering daar iets mee moeten”, zei hij. „Anders wordt het vertrouwen van de burgers in Europa nog verder ondermijnd.” En dat terwijl de Conferentie over de Toekomst van Europa juist is bedoeld om dat vertrouwen te vergroten.

VOLT-fractievoorzitter Laurens Dassen op weg naar informateur Herman Tjeenk Willink. Ⓒ FOTO BSR Agency

„Nu is de kans met de mensen in gesprek te gaan in het kader van de nieuwe bestuurscultuur”, voegt de Voltvoorman eraan toe. „We moeten luisteren, hun wensen bespreken en eventuele verdragswijzigingen toepassen. Zo scheppen we meer draagvlak voor Europa.”

JA21-Europarlementslid Michiel Hoogeveen.

Europarlementariër Michiel Hoogeveen van het EU-kritische JA21 trapte op de rem: „Ho, ho, ik hoop dat de conferentie niet alleen zal gaan over ’meer of nóg meer Europa’ maar dat ook ’mínder Europa’ aan bod komt”.