Ook benzinetanker dupe van WhatsAppfraude

De brancheclub Beta van tankstationhouders krijgt hier steeds vaker meldingen over. Mensen krijgen van de fraudeurs een appberichtje dat ze hebben getankt zonder te betalen en er nog bedragen moeten worden voldaan. Vervolgens wordt er dan een betaalverzoek verstuurd.

Datalek

Er is volgens Beta vermoedelijk een verband met het grote datalek in de autobranche afgelopen maart waarbij van mogelijk miljoenen autobezitters telefoongegevens op straat kwamen te liggen. Die buitgemaakte data zou volgens Beta wel eens gebruikt kunnen worden voor de fraudepraktijken waarbij net wordt gedaan of het bericht van een tankstation komt.

Beta benadrukt dat tankstations nooit op deze manier contact zoeken met klanten. Het raadt pomphouders aangifte te doen de politie als klanten zich met dergelijke berichten bij een tankstation hebben gemaild.