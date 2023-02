Premium Het beste van De Telegraaf

Column: de fabel van de onafhankelijke centrale bank

Door EDIN MUJAGIĆ Kopieer naar clipboard

ECB-president Christine Lagarde heeft een verleden in de Franse politiek als onder meer minister van Economische Zaken. Ⓒ ANP/HH

Als je een econoom eind jaren zestig had gevraagd twee zaken te noemen die onmogelijk waren, dan had je zomaar als antwoord kunnen krijgen: dat de zon in het westen opkomt en dat tegelijkertijd de inflatie gierend oploopt terwijl de economie stagneert. Een econoom met een beetje humor had er waarschijnlijk nog aan toegevoegd dat hij van dat eerste niet helemaal zeker was.