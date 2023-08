Rusland grijpt hard in met rentesprong om val roebel te stoppen

Het belangrijkste rentetarief in Rusland is door de centrale bank fors opwaarts bijgesteld naar het hoogste niveau in ruim een jaar. De benchmark ging omhoog van 8,5% naar 12%. Dat is de sterkste toename sinds de start van de oorlog in Oekraïne.

Verzwakking

Aanleiding voor de forse ingreep van de Russische centrale bank is de aanhoudende verzwakking van de roebel. De Russische munt zakte maandag nog verder weg naar een dieptepunt sinds maart vorig jaar. Dit jaar is de roebel al meer dan 20% gedaald tegenover de dollar.

„Het besluit is gericht op het beperken van de risico’s van prijsstabiliteit”, zei de centrale bank in een verklaring. Op 15 september komt de centrale bank opnieuw bijeen om het rentebeleid te bespreken. De centrale bank had al gewaarschuwd dat de rente waarschijnlijk verder zal worden verhoogd vanwege het gevaar van een oplopende inflatie door hoge overheidsuitgaven, westerse sancties en arbeidstekorten veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne.

De forse renteverhoging door de centrale bank in Rusland bood enige steun aan de waarde van de roebel. De Russische munt veerde in reactie wat op. Russen krijgen iets meer dan 100 roebel voor een dollar.

De Russische economie begint de impact van de oorlog volgens economen ook steeds meer te voelen. Vooral de inkomsten uit olie en gas zijn hard afgenomen.