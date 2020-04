Softbank laat investering van $3 miljard in WeWork vallen

WeWork dat financieel in de problemen raakte in aanloop naar een uiteindelijk afgeblazen beursgang liet weten ’teleurgesteld’ te zijn over het besluit van Softbank.

In de hoogtijdagen van WeWork werd nog een beurswaarde van zo'n 47 miljard dollar op het bedrijf geplakt, maar daar is door de aanhoudende malaise rond het bedrijf weinig van over.

De onderneming stond aanvankelijk te boek als een groeibriljant. Toen het bedrijf een beursgang najoeg kwamen investeerders er achter dat er het bedrijf geen duidelijk pad richting winstgevendheid had.

Ook raakte topman Adam Neumann in opspraak omdat hij onder meer zijn familie belangrijke posities gaf en met een eigen bedrijf vastgoed kocht dat hij daarna aan WeWork doorverkocht.