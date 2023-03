Premium Het beste van De Telegraaf

KLM-vakbonden naar Brussel om krimp Schiphol

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

Het KLM-personeel gaat in gesprek met de Europese Commissie over de krimpplannen van het kabinet. Ⓒ foto ANP Air France-KLM 1.571 1.55 %

Amsterdam - De vakbonden van KLM proberen van de Europese Commissie helderheid te krijgen over het krimpplan van Schiphol. Ze hebben dinsdag een ontmoeting met Henrik Hololei, de hoogste luchtvaartambtenaar van de Commissie. Die liet zich eerder in De Telegraaf zeer kritisch uit over de opgedragen krimp door het kabinet, die ingaat tegen de vrijheid van verkeer.