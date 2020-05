Trump laat tekort in recordtempo oplopen naar $737 miljard

Economen bij Rabobank benadrukken dat in april normaal gesproken veel belastingen binnenkomen voor de overheid in de VS. Zij wijzen er echter op dat er in de voorbije maand uitstelregelingen voor bedrijven en consumenten waren om steun te bieden in de zware coronatijden.

Door de dieprode overheidsbegroting loopt de staatsschuld in Amerika ook hard op richting de 100% van het Bruto Binnenlands Product (BBP), zo geven de economen aan. De teller staat inmiddels al op meer dan 80%.

Bij zijn aantreden in 2016 zorgde president Trump al voor een snelle stijging van het begrotingstekort met het doorvoeren van forse belastingverlagingen.