Corbion tempert omzetverwachting

Corbion verwacht dat de autonome omzetgroei aan de onderkant van de eerder afgegeven bandbreedte van 3% tot 6% zal uitkomen, waar het begin dit jaar nog uitging van binnen de bandbreedte. In de eerste helft van het jaar zag Corbion de omzet met 7,4% aandikken tot €471,9 miljoen, maar die groei was vooral te danken aan positieve valuta-effectten en acquisities (1,5%). Op eigen kracht wist Corbion een omzetgroei van 0,9 % te realiseren.

Corbion maakt allerlei producten uit melkzuur voor de voedingsindustrie en de fijnchemie. Zo levert het bedrijf enzymen die toegevoegd worden aan brood en vlees om de producten langer houdbaar te maken. Daarnaast maakt het bedrijf uit melkzuur bioplastics voor de productie van afbreekbare plastic bekers en borden.

Met de Franse brandstofreus Total sloot Corbion twee jaar geleden een joint venture voor de productie van PLA bioplastics waarmee op de langere termijn onder meer de elektronicasector en de auto-industrie bediend moeten kunnen worden. In november startte de productie.

„De joint venture Total Corbion PLA presteerde erg sterk in de eerste helft van 2019, gesteund door gunstige marktontwikkelingen”, zegt scheidend Corbion-topman Tjerk de Ruiter. De Nederlander draagt morgen na vijf jaar het stokje over aan Fransman Olivier Rigaud, die ceo was van geur- en smaakstoffenfabrikan Naturex totdat het werd overgenomen door branchegenoot Givaudan.

Ondanks de hoopgevende berichten over de PLA bioplastics ervoer De Ruiter ’veel tegenwind in marktsegmenten Electronics en Agrochemicals’. Met name in de halfgeleiderindustrie heeft Corbion last van negatieve handelssentimenten.

Corbion zag zijn winstmarge dalen van 16,3% in de eerste helft van 2018 tot 15,1% dit jaar. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) daalde een fractie van €71,5 miljoen naar €71,4 miljoen.

Daarbij moet aangetekend dat het biochemiebedrijf de resultaten in het tweede kwartaal van 2019 wel zag verbeteren ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijfsresultaat steeg 10,9% naar €36,5 miljoen en de winstmarge groeide een halfprocentpunt tot 15%.