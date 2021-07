Steeds minder nieuwe klachten over woekerpolissen

Dat maakt het klachteninstituut zelf bekend. In het eerste half jaar kregen 99 consumenten duidelijkheid over hun klacht. Voor een op de drie van hen kon door bemiddeling een oplossing worden gevonden, in sommige andere zaken kwamen klant en verzekeraar er samen uit. In 45 gevallen moest de geschillencommissie van het Kifid een oordeel vellen.

Clusters weggewerkt

Er liggen nog steeds zo’n 500 klachten over woekerpolissen bij het instituut. Dat probeert deze projectmatig per verzekeringsproduct en financiële dienstverlener weg te werken. Clusters met klachten over beleggingsverzekeringen van ABN Amro, Achmea, De Goudse en de Waerdye- en Falcon-beleggingsverzekering van a.s.r. zijn grotendeels weggewerkt.

Over de DIN Plan-beleggingsverzekering van Allianz liggen er nog bijna 200 klachten bij het instituut. Het Kifid heeft daar inmiddels een lijn uitgezet: er is volgens het klachteninstituut geen grond voor schadevergoeding. Wel kan in zaken nog worden bemiddeld.

Universal life

Bij klachten over beleggingsverzekeringen van het type universal life wacht het instituut de uitkomst van de prejudiciële procedure bij de Hoge Raad af.

Het Kifid krijgt als instituut regelmatig kritiek. Zo zou de instelling, die wordt gefinancierd door de sector zelf, te vaak op de hand zijn van de financiële dienstverleners.

