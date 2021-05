Aegon ziet toename claims vanuit VS door pandemie

Daar stond tegenover dat er met name uit de Verenigde Staten meer claims kwamen, vooral als gevolg van de coronapandemie.

"Goede aandelenmarkten"

Dit vindt DFT-verslaggever Edwin van der Schoot

„Aegons nieuwe toman Lard Friese wil aandeelhouders elk kwartaal gedetailleerd informeren over de voortgang van zijn herstructureringen, vandaar de uitgebreide eerste kwartaalcijfers van de verzekeraar. Een kostenbesparingsprogramma van €400 miljoen in 2023 ligt op schema, en Aegon profiteerde met zijn beleggingen van de goede aandelenmarkten. Aegon heeft de verkoop van een drietal producten met garanties in de VS vervangen door nieuwe producten als begrafenisverzekeringen en pensioenverzekeringen.”

Aegon boekte een operationeel resultaat van 431 miljoen euro in de eerste drie maanden, een toename van een vijfde ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Onder de streep bleef er 386 miljoen euro over. Het bedrijf realiseerde al voor 136 miljoen euro aan kostenbesparingen, ongeveer een derde van het totale doel.

Ook boekt Aegon voortgang met plannen om winstgevender te worden in de Verenigde Staten. Het bedrijf heeft zich daar beter ingedekt tegen renterisico’s en is bezig met het verhogen van een deel van de premies. Ook heeft de verzekeraar het aantal verzekeringsagenten die Aegon-producten verkopen in de VS verhoogd en introduceerde het nieuwe producten. Dat alles leidde tot een groeiend marktaandeel.

Vorig jaar verkocht Aegon zijn activiteiten in Centraal- en Oost-Europa aan Vienna Insurance Group, maar dat stuitte op tegenstand van de Hongaarse overheid. Aegon-topman Lard Friese laat weten dat Vienna snel een oplossing verwacht. Wat die is en of dat een wijziging van de Aegon-topman Lard Friese laat weten dat Vienna snel een oplossing verwacht. Wat die is en of dat een wijziging van de overnamedeal zou betekenen, wilde Friese niet kwijt. „Vienna is de partij die het voortouw moet nemen bij het vinden van een oplossing.”