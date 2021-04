Animo clouddiensten helpt Microsoft bij opvoeren omzet

In het afgelopen kwartaal zag Microsoft zijn opbrengsten stijgen naar $41,7 miljard. Vorig jaar stond er $35 miljard in de boeken. Analisten voorzagen in doorsnee de verkopen op $40,9 miljard uitkomen.

Bij de clouddiensten verdiende Microsoft $15,12 miljard. Dat lag net boven de analistenverwachting van $14,9 miljard.

De winstgevendheid viel hoger uit dan waar op was gerekend. De winst per aandeel kwam uit op $2,03 tegen een verwachting van $1,78.

In de nabeurshandel kwam het aandeel Microsoft onder druk te staan. De koers liep ruim 3% terug.