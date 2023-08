Vleermuis nieuwe horde bij energietransitie

De Raad van State oordeelde woensdag dat inspectie van een gevel met een camera om vleermuizen vast te stellen niet voldoende is om met isolatie te beginnen. Dit heeft verstrekkende gevolgen. Want hoewel de isolatie van een particuliere woning niet vergunningsplichtig is, zijn gemeenten bang dat hun burgers de Wet natuurbescherming overtreden.

Ⓒ ANP/HH