Jack van Gelder sneert naar Halsema op diamantfeestje

Directeur Kees Noomen (l.) van Royal Coster Diamonds en presentator Jack van Gelder.

Het eeuwenoude ambacht van diamantbewerker werd even in het zonlicht gesteld in het Joods Historisch Museum in Amsterdam. Nazaten van de invloedrijkste diamantfamilies kregen als eerste een penning die speciaal door de Koninklijke Nederlandse Munt was geslagen.