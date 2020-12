Fastned laadt snel op bij Duitse supermarktketen

Het Nederlandse bedrijf ging daarvoor twee jaar geleden al een samenwerking met de Duitsers aan. Komend jaar wil Fastned bij meerdere Rewe-winkels laadstations openen zonder details over aantallen te geven.

Fastned wil zijn netwerk in Duitsland graag uitbreiden. In het land is nog een beperkte dekking van oplaadstations terwijl het aandeel volledig elektrische auto's wel snel stijgt.

Fastned heeft nu 18 grote snellaadstations in Duitsland. Enkele maanden geleden opende het bedrijf nog samen met Tesla het grootste snellaadstation van Duitsland.