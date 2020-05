Al honderd keer gezongen voor ouderen

De optredens gaan van Maastricht tot Eindhoven, maar zelfs ook al in Duitsland. En er zijn al aanvragen uit België. „Maar daar mogen we nog niet naar toe helaas.” De optredens zijn allemaal gratis bij de tehuizen en instellingen. Gelukkig voor hem zijn er ook mensen die doneren want de culturele sector ligt natuurlijk volledig op zijn gat. Dankzij de regering en weldoeners hoopt Ivo het te redden, „maar het zal er om spannen.”