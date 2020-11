Helft van de servicepunten Rabobank weg

Rabobank is van plan om de komende periode honderd tot honderdvijftig van de huidige 230 kleinere zogenoemde servicekantoren in het land te sluiten. Dat bevestigt een woordvoerder van de bank donderdag naar aanleiding van een bericht in het Financieele Dagblad.

De plannen zijn nog niet in beton gegoten, benadrukt de zegsman. Het is een voorstel dat aan de diverse lokale banken van het coöperatieve Rabobank is verstuurd. Het definitieve besluit valt vermoedelijk in december, op een algemene ledenraadvergadering.

De sluiting betreft kleinere filialen van Rabobank waar basale bankdiensten worden verleend aan klanten. Begin dit jaar stonden hier nog 335 van in het land. Na de eerste lockdown in maart door de uitbraak van het coronavirus bleven hier nog 230 van over. Veel klanten stapten door de thuisisolatie versneld over naar internetbankieren, aldus Rabobank.

Videochat

De bedoeling is nu om van de overgebleven 230 servicekantoren dus nog eens honderd tot honderdvijftig weg te bezuinigen. Hierbij vallen volgens de bank geen gedwongen ontslagen. Het personeel stapt over op virtuele dienstverlening, benadrukt de zegsman: „Er is geen hypotheek meer die niet via videochat wordt afgesloten. Eerst werden klanten in een kantoor geholpen, nu gebeurt dat meer achter de laptop, telefoon en video.”

Rabobank benadrukt zich niet volledig uit de kleinere kernen terug te trekken. De bank wil aanwezig blijven met kleinere balies, in bijvoorbeeld winkels of bibliotheken.

Rente

Opmerkelijk is dat directievoorzitter Wiebe Draijer in een toelichting aan de lokale Rabobanken benadrukt dat de lage rente een rol speelt in het saneringsbesluit. „Uit de nieuwe organisatiestructuur komt geen hogere winstdoelstelling rollen”, zo schrijft hij. „Door de daling van de rente lopen de inkomsten terug. Dat moet wel worden opgevangen door onze klanten efficiënter te bedienen. Dat kan niet meer met hetzelfde aantal kantoren.”

In juli maakte ING bekend een kwart van de kantoren in het land te gaan sluiten. Dit kwam na een eerder genomen besluit om 40% van de servicepunten op te doeken. ING stelde dat in sommige kantoren gemiddeld nog slechts twee tot drie klanten per uur kwamen. Ook ING benadrukte dat bij de sluiting geen gedwongen ontslagen zouden vallen. Een deel van het personeel kan overstappen naar de afdeling witwascontrole.