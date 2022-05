Trendbreuk in straatbeeld na jaren van dalingen: zijn er in jouw gemeente meer winkels bijgekomen?

Op 1 januari 2022 telde Nederland bijna 84 duizend winkels, 655 meer dan een jaar eerder. Dit aantal is nog altijd fors lager dan in 2010, toen er in ons land bijna 97 duizend winkels waren. In 2021 steeg het aantal webwinkels met liefst 28%.

De eerste stijging van het aantal fysieke winkels in 12 jaar is een trendbreuk na jaren van daling. Niettemin plaatst CBS-onderzoeker Marjolijn Jaarsma een kanttekening. „Dit cijfer heeft betrekking op 1 januari 2022. Toen was er ook al inflatie, maar nog niet zo erg als in de afgelopen weken door de oorlog in Oekraïne en de gestegen energieprijzen. Toch is de ontwikkeling opvallend. Het is een uitloop uit de corona-crisis waarbij we meer thuiswerkten en thuis aten.”

Trots staat Alieke van der Perk in haar winkel Locals Utrecht in het centrum van de domstad, waar ze plaatselijke delicatessen verkoopt. Ze is een van de 655 nieuwe winkels die vorig jaar de deuren openden. Ⓒ Rene Bouwman

Voeding

Vandaar dat er vooral meer winkels zijn geopend die voeding verkopen. Koplopers zijn bakkers (+4,7%), kaas- en delicatessenwinkeltjes en supermarkten (beiden +4,4%). De grote verliezers van 2021 zijn verkooppunten voor lectuur en schrijfwaren (-7%) en boekwinkels (-8,1%). Het CBS stelt dat de afname van het aantal boekwinkels in 2021 groter was dan het verlies aan boekwinkels in de drie voorafgaande jaren samen. „Boeken zijn eenvoudig online te bestellen en in de brievenbus te ontvangen”, zegt Jaarsma.

Kampioen

In 57% van de gemeenten is het aantal winkels in 2021 gestegen, waarbij met name Vlieland (+18,2%) en het Noord-Limburgse Bergen (+17,5%) eruit springen. In Oostzaan (-9,4%) en Lopik (-8,8%) hebben in 2021 de meeste winkeliers hun deuren gesloten. Bij de grote steden is Haarlemmermeer kampioen winkelopeningen met 4,3% meer winkels. In Den Bosch daalde het aantal winkels in 2021 het meest (-1,2%).

ABN Amro rapporteerde maandag dat veel retailers moeite hebben om personeel te vinden. Hierdoor lopen nieuwe winkelopeningen mogelijk gevaar.