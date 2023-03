Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlandse vastgoed-réunie in Cannes

Door Pieter Klein Beernink Kopieer naar clipboard

Jacob Paas (l.), Harry Mens (m.) en Jeroen de Vries voor het Carlton Hotel in Cannes. Ⓒ Foto De Telegraaf

Op de toonaangevende vastgoedbeurs Mipim in het modaine Cannes waren nauwelijks Nederlandse standhouders te vinden. Het neemt niet weg dat aan de Croisette, de befaamde boulevard langs de Méditerranee, overal Nederlands te horen was. Want om tijdens de beurs in Cannes te zijn, dat heeft zin!