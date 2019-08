Chipmaker NXP verkoopt audiotak aan Chinezen

Het gaat om activiteiten waar spraak- en audio-oplossingen worden vervaardigd voor fabrikanten van smartphones. NXP werkte hieraan in zowel Europa als Azië. De betreffende medewerkers gaan over naar de nieuwe eigenaar als de deal is goedgekeurd door toezichthouders in onder meer China.

"De overname is een strategische stap in het groeiplan van Goodix", zegt topman David Zhang van het Chinese bedrijf. Goodix is gespecialiseerd in chips voor slimme apparaten, zogeheten internet-of-thingstoepassingen en auto-elektronica. Ook is de onderneming een grote speler op het vlak van bijvoorbeeld gezichtsherkenning en vingerafdrukken voor apparaten die draaien op Google's besturingssysteem Android.