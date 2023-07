Verbruik steenkolen blijft op recordhoogte door vraag uit Azië

Dat komt door veel vraag vanuit Azië waar kolen gebruikt worden om stroom op te wekken, maar ook voor industriële doeleinden. De Aziatische economie, en dan met name die van China, groeit weer nu de coronamaatregelen daar zijn opgeheven. Die groei heft de dalende vraag naar kolen in de Verenigde Staten en Europa weer op.

In 2022 groeide het gebruik van kolen met 3,3 procent. Dit jaar en volgend jaar voorziet het IEA kleine dalingen in het kolengebruik voor de opwekking van energie. Maar toename bij industrieel gebruik zorgt ervoor dat de vraag toch op hoog niveau blijft.

Piek

China, India en Zuidoost-Azië zijn naar verwachting goed voor driekwart van alle kolengebruik dit jaar. In de Europese Unie groeide het gebruik van kolen vorig jaar minimaal. Er was een korte piek doordat kolencentrales weer werden aangezet rond de gascrisis om de oorlog in Oekraïne. Maar veel industriële bedrijven gebruikten juist minder kolen. En in Europa wordt dit jaar een scherpe daling verwacht nu er steeds meer hernieuwbare energie wordt gebruikt.

Ook in de VS daalt het kolenverbruik. Daar heeft dat te maken met lagere prijzen voor aardgas.

„Kolen zijn de grootste bron van broeikasgassen in de energiesector”, zegt directeur energiemarkten van het IEA Keisuke Sadamori. „In Europa en de VS is het gebruik van kolen door de groei van schone energie in een structurele neergang terechtgekomen. Maar de vraag naar kolen blijft hardnekkig hoog in Azië”, aldus Sadamori. „We hebben meer beleid en investeringen nodig om een enorme toename van schone energie en energie-efficiëntie te bewerkstelligen om de vraag naar kolen te verlagen.”