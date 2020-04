’Duits ministerie legt gebruik Zoom aan banden’

Zoom dat het aantal gebruikers explosief zag stijgen na de invoering van de beperkende maatregelen in de strijd tegen het virus lag eerder al onder vuur vanwege de matige beveiliging. Taiwan heeft de videodienst de voorgaande dag zelfs in de ban gedaan vanwege de beveiligingsproblemen.

Het Amerikaanse bedrijf had op Wall Steet de wind in de voorbije weken nog stevig in de rug. Sinds de onzekerheid over beveiliging ontstond, is de koers van het softwarebedrijf voor teleconferentieservice weer flink teruggevallen.

Een boze aandeelhouder heeft Zoom zelfs aangeklaagd omdat het digitale bedrijf de zwakke plekken in de beveiliging zou hebben verzwegen.

Zoom heeft inmiddels een team samengesteld van internetexperts om de gaten bij de videodienst te gaan dichten.