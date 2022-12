Premium Het beste van De Telegraaf

Onderhandelaars winkels openen trukendoos: ’Puur machtsspel’

Door Pascal Kuipers Kopieer naar clipboard

Supermarkten zeggen kosten niet aan de klant door te willen rekenen. Ⓒ ANP/HH

Onzekerheid is troef in de levensmiddelenbranche. De kosten stijgen door en ook in 2023 raakt de inflatie veel Nederlanders, waarvan er steeds meer in de problemen komen. Supermarkten willen de prijzen niet verhogen, veel leveranciers kunnen de kosten niet betalen, en iedereen bezuinigt.