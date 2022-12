Explosie bij Russische gaspijpleiding richting Europa

Het is onduidelijk of er gas uit de pijpleiding is weggelekt. Het ongeluk gebeurde tijdens regulier onderhoud. Het gaat om één van de oudste pijpleidingen die gas vanuit Rusland richting Europa brengt. Deze is als één van de weinige tussen Rusland en de EU nog steeds actief.

Volgens staatsgasbedrijf Gazprom heeft de explosie bij de Urengoi-Pomary-Uzhhorod-pijpleiding geen gevolgen voor leveringen van gas aan klanten, doordat parallelle pijpleidingen het werk opvangen. De voor Europees gas maatgevende prijs op de beurs in Amsterdam lag dinsdagmiddag 0,8 procent lager, na een korte piek in de prijs rond 13.00 uur.

Europa krijgt nog steeds gas via Oekraïne uit Rusland, ondanks de Russische inval in dat Oost-Europese land. Eerder sloot het Russische Gazprom de onderzeese gaspijpleiding naar Duitsland, Nord Stream 1, die later ook door een mysterieuze ontploffing onbruikbaar werd.