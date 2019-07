’Selfie-biertje’ binnenkort in heel Europa

Diageo, producent van Guinness en Smirnoff, is heeft een technologie ontworpen om het voor bierdrinkers mogelijk te maken fotos te printen op het bier. De kroegbezoekers kunnen daarvoor een app installeren en selfies sturen naar een machine die is geïnstalleerd op de tap.

Het apparaat doet zijn werk al in de Guinness Storehouse in Dublin, maar Diageo is een samenwerking aangegaan met de Israelische app-maker Ripple Maker om de machine’s in zes maanden over heel Europa uit te rollen. Daarnaast wil de drankenproducent de technologie in Amerika testen.

De technologie van Ripple Maker is niet helemaal nieuw. De selfie kan in veel horeca al geprint worden op de schuim van de koffie.