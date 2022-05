Bedrog met reviews en gekochte ’volgers’ voortaan verboden

Nu is het nog zo dat consumenten op internet bij beoordelingen vaak op het verkeerde been worden gezet. Bedrijven kunnen zulke nepbeoordelingen zelfs ’inkopen’. Of ze stimuleren bijvoorbeeld alleen tevreden klanten om een beoordeling te geven.

Bijna twee derde van onlinewinkels, boekingssites, zoekmachines en vergelijkingssites plaatsen klantrecensies waarvan de betrouwbaarheid op zijn minst twijfelachtig is, zo blijkt uit onderzoek van de Europese commissie.

„Het (laten) plaatsen van valse beoordelingen en aanbevelingen van consumenten, zowel in de vorm van reviews, likes, views of volgers, is onder alle omstandigheden verboden”, zo luidt een oekaze van de ACM. Bedrijven of ondernemers zoals influencers of kunstenaars willen bijvoorbeeld nog wel eens likes of volgers ’kopen’ op Facebook of Instagram om populariteit voor te wenden.

Bedrijven moeten ook maatregelen treffen om te zorgen dat beoordelingen eerlijk zijn, en consumenten informeren over de herkomst van reviews, hoe de gemiddelde reviewscore tot stand komt, en of er sprake was van een beloning.

Een andere eis van de ACM is dat bedrijven als ze consumenten online een gepersonaliseerd aanbod doen, de consument hierover informeren vóór de aankoop. Een aanbod kan bijvoorbeeld gepersonaliseerd zijn op basis van de gegevens van de consument, zoals zijn persoonlijke kenmerken, zoekopdrachten of eerdere aankopen.

Tickets

Ook worden consumenten beschermd tegen handige ondernemers die goedkoop tickets inkopen en duurder doorverkopen. Het geautomatiseerd aankopen van grote hoeveelheden tickets voor concerten of evenementen tegelijkertijd – bijvoorbeeld via ’bots’ - om ingestelde limieten te omzeilen is verboden.

De ACM gaat controleren of bedrijven zich aan deze regels houden, mede door meldingen die zij van bedrijven en consumenten ontvangen via het eigen bedrijvenloket en de website ACM ConsuWijzer.