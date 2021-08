Corona geeft impuls aan 3D-printen

Premium Geld

Column: De ene datingsite is de andere niet

Een aardig weetje voor aan de borreltafel: hoeveel mensen slagen erin via een datingsite een vaste relatie te vinden? Antwoord: 15%, oftewel één op de zes à zeven. Daarnaast beoordeelt 41% de kans om via zo’n site of app een partner te vinden als (zeer) slecht.