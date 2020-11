Brienen draait door

„Ik kan niet stilzitten in deze barre coronatijd. Ik heb lang gepiekerd hoe ik mijn gasten toch een mooie avond in mijn eigen restaurant kan geven. De enige oplossing is tijdelijk een hotel te beginnen, want dan mag ik de gasten die komen logeren, lekker met een mooi diner verwennen”, reageerde René Brienen dinsdag. Samen met eigenaar Nen Vosse zet hij een hotel op in conferentiecentrum De Witte Hoeve in hartje Venray.

In het voormalige lyceum komen 30 hotelkamers en de binnenplaats wordt ingericht als restaurant. Behalve Brienen en Vosse is ook cateraar Ruud Welbers erbij betrokken om alles in goede banen te leiden. „Het is de bedoeling tot en met oud en nieuw elke vrijdag, zaterdag en zondag hotelgasten te hebben. Bij succes gaan we in het nieuwe jaar eventueel door. De locatie is bij mij bekend want zo’n 15 jaar geleden kookte ik er een keer met de onvergetelijke tweesterrenchef Cas Spijkers”, vertelde Brienen.

Hij vindt dat je tijdens een crisis niet bij de pakken neer moet zitten maar juist moet aanpakken. „Het gaat erom creatieve oplossingen te vinden binnen de bestaande regels. Uiteraard wordt alles in het hotel volgens de coronaregels gedaan. Het kostte veel overleg en energie met de gemeente maar de samenwerking is er nu. We hopen vrijdag een mooie start te maken.”