Duizenden Temper-werkers kiezen voor mogelijkheid tot opt-out: ’Die vakbonden spreken niet namens ons’

Vooral horecabedrijven doen een beroep op Temper-werkers. Ⓒ Foto ANP/HH

Amsterdam - Meer dan 15.000 mensen die via horecaplatform Temper werken hebben de rechtbank via een e-mail laten weten zich niet vertegenwoordigd te voelen door de bonden. Ze maken gebruik van de zogeheten opt-out. Via die regeling kunnen mensen tot 1 mei aangeven of ze de strijd van de vakbonden tegen Temper eigenlijk wel steunen.